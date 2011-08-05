"Батькивщина" берет в кольцо Печерский суд

Фракция "БЮТ-Батькивщина" приняла решение о бессрочном пикетировании Печерского районного суда г. Киева, начиная с сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле Лукьяновского СИЗО сообщил народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Принято единогласное решение начать бессрочную акцию-пикет Печерского районного суда», - сказал он. По его словам, сейчас все депутаты, которые принимали участие в заседании фракции "БЮТ-Батькивщина", выехали под стены Печерского райсуда.

«Мы знаем, что там скопилось большое количество милиции и что там могут быть инциденты», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он также отметил, что сегодня было заявление представителей Администрации Президента, в котором речь шла о том, что руководство страны не имеет никакого отношения к сегодняшнему аресту Ю.ТИМОШЕНКО. «Это откровенная ложь. Судья КИРЕЕВ – это не самостоятельный человек, это марионетка с Банковой. Я убежден в том, что решение об аресте Ю.ТИМОШЕНКО было санкционировано Президентом Украины», - сказал он.