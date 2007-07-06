Порошенко ожидает, что НУ-НС возьмет 20-процентную планку

У избирательного мегаблока Наша Украина – Народная Самооборона есть все основаниями для того, чтобы взять 20%. Такую мысль в интервью УНИАН выразил один из лидеров Нашей Украины Петр Порошенко. “Я считаю, что технологически были приняты абсолютно взвешенные, правильные решения с точки зрения общественного восприятия, избирательных технологий и всех составляющих частей политического процесса, - сказал политик. - Это касается первой десятки списка, первого номера списка (Юрия Луценко. – Авт.). Логично и правильно позиционирование как пропрезидентской политической силы. Президент исключительно демократическими методами продемонстрировал решительность относительно защиты свободы и демократии в государстве.

На сегодня блоку есть о чем говорить, есть основания быть убедительными. А после презентации избирательной стратегии блока “Наша Украина” – Народная самооборона” можно абсолютно сознательно рассчитывать на 20% и на общую победу демократических сил”.

Также у Порошенко нет никаких сомнений в том, что все лидеры партий гарантированно будут в проходной части избирательного списка. Подробнее о мнении Порошенко относительно первой десятки ( должность руководителя партии не является абсолютной предпосылкой включения в нее), переговоры с Тимошенко (не могут быть вечными) и по другим вопросам читайте тут.