Петр Порошенко: здоровая конкуренция НУ-НС и БЮТ будет стимулировать их к активности

Один из влиятельных представителей “Нашей Украины” Петр Порошенко дал блиц-интервью УНИАН.

Петр Алексеевич, какой результат, вы считаете, может получить блок “Наша Украина – Народная Самооборона” на досрочных парламентских выборах?

Есть все основания для того, чтобы взять 20%. Я считаю, что технологически были приняты абсолютно взвешенные, правильные решения с точки зрения общественного восприятия, избирательных технологий и всех составляющих частей политического процесса. Это касается первой десятки списка, первого номера списка (Юрия Луценко. – Авт.). Логичным и правильным видится позиционирование как пропрезидентской политической силы. Президент исключительно демократическими методами продемонстрировал решимость при защите свобод и демократии в государстве.

На сегодня блоку есть о чем говорить, есть основания быть убедительными. А после презентации избирательной стратегии блока “Наша Украина” – Народная самооборона” можно абсолютно сознательно рассчитывать на 20% и на общую победу демократических сил.

Но почему в первой десятке избирательного списка нет большинства лидеров партий, подписавших соглашение о создании блока?

Я думаю, это вполне взвешенная и мудрая позиция партийных руководителей. Ведь должность руководителя партии не является абсолютной предпосылкой включения на какие-либо позиции, хотя она, безусловно, предполагает и позволяет быть делегированным в избирательный список.

Таким образом формируется представление избирателей о политической силе, их кандидатах, в том числе и тех, кто сегодня принимает решение в партийной среде.

Гарантировано ли им место в проходной части списка?

Конечно. Нет никаких сомнений в том, что все лидеры партий гарантированно будут в проходной части избирательного списка.

Как вы думаете, правильно ли ограничивать себя в возможности вести переговоры по созданию парламентской коалиции только с БЮТ, особенно в условиях, когда Президент призывает все политические силы к консолидации? Позиция блока должна быть абсолютно четкой и ясной избирателю. Разумеется, наш избиратель желает видеть коалицию демократических сил. Богу – богово, кесарю – кесарево. Президент несет огромную ответственность за судьбу страны. Президент не имеет права допустить, чтобы из-за политического противостояния возникла угроза раскола страны. Потому Глава государства выступает за создание действенного механизма цивилизованных отношений между властью и оппозицией, чтобы избиратели политической силы, оказавшейся в оппозиции, не чувствовали себя обделёнными. Президент делает все возможно, чтобы защитить права всех украинцев и объединить страну. Он приложил все усилия, чтобы политики не смотрели друг на друга, как говорится, сквозь прорезь прицела – все эти люди должны осознавать, что они украинцами. Они не враги, у них разное виденье выхода из политического кризиса, разное виденье последующего строительства государства, но для того и выборы, чтобы люди избирали.

Не боитесь ли вы наступить на одни и те же грабли во время переговоров с БЮТ о создании коалиции? Переговоры с Юлией Тимошенко были завершены много недель назад, и соответствующий документ подписан. Переговоры не должны быть вечными, они завершаются и завершаются с определенным результатом. Однако консультации между двумя блоками ведутся регулярно, и это совершенно правильно. Я могу вас заверить, что у нас нет никаких ограничений или проблем в общении.

То есть вопрос, что премьера в случае победы демократических сил будет выдвигать та политическая сила из коалиции, которая наберет больше процентов, – решен окончательно? Да, это содержательная часть подписанного соглашения. Всё будет зависеть от выбора народа. Кроме того, это определенным образом будет создавать дополнительную мотивацию для активного проведения избирательной кампании. Но всё должно проходить на основе здоровой, я подчеркиваю – здоровой, конкуренции между демократическими силами.

Записала Елена Гитлянская