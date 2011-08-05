Коммунист говорит, что из-за Тимошенко в Украине будет, как в Египте

Нынешняя власть сделала политическую ошибку, арестовав бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Такое мнение в интервью агентству УНИАН высказал народный депутат Украины Евгений ЦАРЬКОВ в комментарии на решение Печерского суда города Киева.

Он также сообщил, что проспорил коллегам из фракции «БЮТ- Батьківщина», поскольку был убежден, что Ю.ТИМОШЕНКО не арестуют. При этом Е.ЦАРЬКОВ не назвал, кому именно проспорил. При этом лишь сказал, что проспорил «три литра коньяка и книгу Сергея КИВАЛОВА про выборы в 2004 года, где вся хронология выборных процессов «как отбирали победу у ЯНУКОВИЧА». Е.ЦАРЬКОВ подчеркнул: «Я был уверен, что эта власть не будет ее арестовывать по двум причинам - с одной стороны, это для нее будет создаваться имидж Жанны д’Арк, а у нас в Украине обиженных любят, а с другой стороны, под выборы 2012 (речь идет о выборах в парламент 2012 года – УНИАН) вполне бы для политических целей хватило приговора с тем, чтобы не допустить ее на выборы». По его словам, после сегодняшнего решения «существует вероятность того, что европейские структуры, Вашингтон превратит все в политический процесс». Он подчеркнул, что никто не исключает, что «Европейский суд и другие европейские структуры постараются вынести ей оправдательный приговор» и может «быть разыграна карта» как в Египте и других африканских республиках. «Я думаю, что в длительный срок заключения Ю.ТИМОШЕНКО не верит никто, а делать из нее Жанну д’Арк это очень опасно», - добавил народный депутат. При этом Е.ЦАРЬКОВ подчеркнул, что «если она в народе получит, как говорят, белый билет, то уж я не знаю, куда будут деваться тогда некоторые сотрудники Кабинета министров, Администрации Президента и его ближайшего окружения, потому что характер Юлии Владимировны и ее методы, по моему, известны всем».

Отвечая на вопрос, почему же все-таки власть пошла на такой шаг, Е.ЦАРЬКОВ подчеркнул, что «сомнений не возникает, что со стороны Ю.ТИМОШЕНКО были антизаконные действия, а если говорить о советских временах, то это расстрельная статья, поскольку речь идет о нанесение ущерба государству в особо крупных размерах». При этом он добавил, что видно «отмашка была, в частности из-за рубежа, потому что уши торчат там еще с дела ЛАЗАРЕНКО, и такие же протоколы лежат и в России». «Я сомневаюсь, чтобы Президент и премьер-министр Украины, грубо говоря, потеряли политический нюх и не учли мнения так называемых западных демократий», - добавил Е.ЦАРЬКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.