Тарасюк не уговаривал свата уступить Луценко

Лидер Народного руха Украины Борис Тарасюк в интервью УНИАН заявил, что никогда не использовал родственные узы с Юрием Костенко (дочка Бориса Тарасюка замужем за сыном Юрия Костенко), чтобы уговорить свата уступить Луценко.

“Из вашего вопроса следует, что я наибольший пацифист... – сказал Тарасюк. - В переговорах я имею большой опыт, но я провожу твердую линию, пытаюсь достичь желаемого результата. То есть мягкость публичных высказываний не означает мягкость в переговорном процессе.

Что касается бесед за столом с Юрием Ивановичем (Костенко)... Хоть мы и стали родственниками благодаря нашим детям, но не так часто встречаемся за столом. Мы по большей части контактируем как лидеры партий в партийных офисах”.

Вместе с чем Тарасюк выразил жесткую позицию относительно переговоров по созданию мегаблока. “Квоты должны быть распределены по всему списку”. “Если брать за основу арифметическую формулу, то из трех участников блока самый большой рейтинг имеет “Наша Украина”. И соответственно лидер “Нашей Украины” должен возглавить список”. Если бы кто спросил Тарасюка, то он отдал бы определение первой пятерки и десятки “в руки социологов”. Что касается портфелей в будущем кабинете, тут Тарасюк считает целесообразным приступать к разделу только после выборов.

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