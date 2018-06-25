Борис Тарасюк: Первую десятку блока должны назвать социологи

УНИАН задал несколько вопросов лидеру Народного движения Украины Борису Тарасюку. ДОГОВОРЕННОСТИ МЕЖДУ ЛУЦЕНКО И КИРИЛЕНКО: ПАРТНЕРЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГИМ СПОСОБОМ Борис Иванович, ходят слухи, что Вам предложили должность ректора Киево-Могилянской Академии. Это уважаемая должность и прекрасный опыт для дипломатов... Которые уже заканчивают свою карьеру? (Смеется.) Я думаю, что у меня есть достаточно сил и знаний для того, чтоб поработать на интересы государства. Что же касается тех слухов, то они были и остаются слухами. Никто со мной на эту тему не говорил, и, думаю, их кто-то или сознательно распускал, или хотел меня “пристроить”. У меня нет недостатка в работе, я сконцентрирован на деятельности главы партии.

Как Вы оцениваете договоренности, достигнутые между Юрием Луценко и Вячеславом Кириленко?

28 июня Правица высказала достаточно сбалансированную реакцию. Мы отметили, что этот шаг для нас – неожиданность. Партнеры должны действовать другим способом. Если мы в переговорном процессе, то следовало поставить нас в известность. Потому это несколько удивило нас... Но в данном случае должны играть роль не эмоции, а то, ради чего политические партии существуют. Партии национал-демократического спектра существуют ради Украинского государства, ради украинских национальных ценностей. И эти интересы мы и будем отстаивать. На Блок “Рух – Украинская правица” и “Нашу Украину” пытаются вливать извне. И мы должны четко осознавать опасность, понимать главное и отбрасывать второстепенное. Мы должны понимать, с чьей стороны идут атаки. У нас есть противники, и нам следует запастись противоядием против попыток не допустить создания блока.

Так выглядит, что “Наша Украина” не хочет отпускать Правицу...

Мы находимся на завершающем этапе создания широкого блока демократических сил при участии Блока “Рух – Украинская правица”. Я лично считаю, что участие нашего блока даст возможность избирателю, который традиционно поддерживал наши партии найти в этом спектре свою политическую силу, которой он доверяет. Другие, те, что традиционно поддерживали “Нашу Украину”, будут голосовать за “Нашу Украину”. Еще часть будет голосовать за Народную самооборону. Формат правых и правоцентристских сил даст возможность получить наибольшую поддержку сторонников курса демократизации и Президента Ющенко.

ХОТЬ МЫ С КОСТЕНКО РОДСТВЕННИКИ, НО РЕДКО ВСТРЕЧАЕМСЯ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ За это время вероятные партнеры из мегаблока наговорили друг о друге много не слишком приятных слов. Правда, Вы, кажется, воздерживались от острых высказываний... Во всем должна быть логика. Если мы заинтересованы в создании блока, и если этого ожидают избиратели, то мы не должны опираться на эмоции, даже когда кто-то из партнеров в чем-то тебя зацепил. Мы должны думать о главном. Непублично же можно сказать коллеге, что ты думаешь о его словах. И я это неоднократно делал.

Но я избегал публичной полемики, она наносит вред, создает трещины во взаимоотношениях между будущими партнерами и дает возможность нашим оппонентам критиковать нас и тем самым вредить нашему общему интересу – борьбе за демократическое общество. А относительно моего личного поведения и реакции, то дает о себе знать десятилетие дипломатической практики. Не нужно спешить публично критиковать, следует пытаться достичь желаемого результата за столом переговоров.

А Вас провоцировали высказаться по адресу партнеров? Конечно. Но полемика в партии – святое дело. Тем более в партии, которая богата своими демократическими традициями. Не вижу ничего странного в дискуссиях до того момента, пока не принято решение. Внутри нашей политической силы продолжаются дискуссии, но мы не выносим их на люди, пытаемся искать понимания. Ведь наши публичные дискуссии играют на руку нашим оппонентам. Именно дискуссии, которые переходили в дрязги и публичные атаки и привели к снижению доверия избирателей “Нашей Украины”.

Борис Иванович, а вам не случалось за семейным столом уговаривать Юрия Костенко (дочка Бориса Тарасюка замужем за сыном Юрия Костенко): ну, Юрий Иванович, пусть себе Луценко возглавляет блок, а мы что-то уступим, потому что так нужно Украине... Приходилось ли вам убеждать свата? Из вашего вопроса следует, что я – самый большой пацифист... У меня большой опыт в переговорах, но я провожу твердую линию, пытаюсь достичь желаемого результата. То есть мягкость публичных высказываний не означает мягкость в переговорном процессе.

Что касается бесед за столом с Юрием Ивановичем... Хоть мы и стали родственниками благодаря нашим детям, но не так часто встречаемся за столом. Мы по большей части контактируем как лидеры партий в партийных офисах.

ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА БЛОКА? ВСЕ ЭТО ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ Как Вам недавно озвучена первая пятерка блока? На этом этапе я не придаю значения любым пятеркам... Пока еще это вариации на тему.

Рух – Украинская правица является субъектом блока, и любые общие пятерки должны быть логичными. Логика деления выплывает из тех квот, на которые мы согласились. Эти квоты должны быть распределены по всему списку. Чтобы не было так, что кто-то получит места вначале, кто-то – в конце. Мы эти вопросы еще не обсуждали, потому считаю абсолютно ненужным для себя вдаваться в полемику на эту тему.

Примет ли Ваша партия первым номером избирательного списка Юрия Луценко? Мы должны исходить из того, чтобы первая пятерка давала максимальный результат. Если брать за основу арифметическую формулу, то из трех участников блока наибольший рейтинг имеет “Наша Украина”. И соответственно лидер “Нашей Украины” должен возглавить список. А рейтинг Народной самообороны – вдвое ниже. Поэтому, исходя из этого, и следует формировать список.

Избирательный список – это тема для исследований социологов. Я бы отдал в руки социологов определение первой пятерки, десятки...

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПОРТФЕЛИ БУДУЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА – ЭТО ДЕЛИТЬ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ Одним из наибольших вызовов созданию вероятной поствыборной коалиции будет формирование правительства. Очевидно, что Ваша политическая сила будет претендовать на должность министра иностранных дел. Может ли это стать камнем преткновения в будущих переговорах? Я не буду скрывать, что один из наших партнеров остро поставил вопрос: должности в правительстве мы должны распределить уже сейчас. Но мы считаем, что это не тот вопрос, на который сейчас мы должны тратить время. Достигнув договоренности о квотах, мы должны начать работать на результат. Если эффективный результат будет достигнут, то мы сможем сесть и делить портфели.

Но Луценко не скрывает своих кадровых аппетитов... А чего бы и Вам не заявить, что Вы хотите оставить за собой МИД? Я не хочу на данном этапе говорить этого принципиально. Да, мы будем претендовать на должности в правительстве – но уже после выборов. Сегодня делить шкуру неубитого медведя неумно.

Пройдет ли окончательное формирование и утверждение программы блока без взаимных обвинений?

Одно дело – программа блока, другое – программа будущей национал-демократической партии. Мы видим будущую партию с национал-демократической идеологией. В наших реалиях это правая идеология. Я лично думаю, что создание программы блока – это результат сотрудничества трех демократических сил.

Что касается создания партии... Это должно быть национально-демократическая партия с соответствующей идеологией. И наша программа может быть положена в основу создания единой демократической партии.

Юрий Луценко затронул некоторые болезненные вопросы во время одной из своих региональных встреч. Сегодня мы обменялись мнениями с Луценко, и он отрицал то, как некоторые СМИ подают его высказывание. Он отрицал утверждение о том, что он якобы против одного государственного языка, статуса воинов УПА и вступления Украины к НАТО. И я выхожу из того, что он сказал.

Мы будем идти к своему избирателю и будем обращать внимание на эти вопросы. Украинский язык должен сохранить свой статус, УПА необходимо признать воюющей стороной, а Украина должна продолжать свой курс на сближение с НАТО. Это неотъемлемые элементы программы Президента и нашей программы.

Будут ли общие избирательные туры с Кириленко и Луценко? Нам не обязательно ездить вместе. Мы в общем провели поездки по восьми регионам, в эту пятницу и воскресенье будут общие туры. Мы работали и будем работать вместе. Вопрос в том – будем ли работать лишь на наш Блок “Рух – Правица” или на общий блок. Мы были готовы к сотрудничеству сразу же, едва завершили работу над соглашениями. Мы понимаем преимущества объединения всех демократических сил. Кроме того, нас объединяет серьезный фактор – институт Президента и сам Президент.

Лана Самохвалова