Тимошенко требует прекратить издевательство
Идет допрос пятого свидетеля
Судья Печерского суда Киева Родион КИРЕЕВ отказывается делать перерыв в заседании суда по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, несмотря на то, что в 18.00 рабочий день закончился.
Как передает корреспондент УНИАН, требование об объявлении перерыва сделала подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО.
Она обратила внимание Р.КИРЕЕВА на то, что в 18.00 закончился рабочий день. Кроме того, она напомнила, что сегодня судебное заседание проходило без обеденного перерыва.
«Нельзя так издеваться над людьми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
В свою очередь Р.КИРЕЕВ отметил, что свидетели по этому делу сегодня явились в суд в 11.00.
После этого он продолжил допрос свидетелей.
Сейчас продолжается допрос пятого свидетеля, который представляет НАК «Нафтогаз».