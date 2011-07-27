Тимошенко требует прекратить издевательство

Судья Печерского суда Киева Родион КИРЕЕВ отказывается делать перерыв в заседании суда по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, несмотря на то, что в 18.00 рабочий день закончился.

Как передает корреспондент УНИАН, требование об объявлении перерыва сделала подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО.

Она обратила внимание Р.КИРЕЕВА на то, что в 18.00 закончился рабочий день. Кроме того, она напомнила, что сегодня судебное заседание проходило без обеденного перерыва.

«Нельзя так издеваться над людьми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь Р.КИРЕЕВ отметил, что свидетели по этому делу сегодня явились в суд в 11.00.

После этого он продолжил допрос свидетелей.

Сейчас продолжается допрос пятого свидетеля, который представляет НАК «Нафтогаз».