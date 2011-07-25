Адвокат Тимошенко: судья намеренно создает нам нестерпимые условия
Заявляет Александр Плахотнюк
Адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявляет, что председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ умышленно создает условия, при которых защита лишена возможности продолжить процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям 2009 года.
Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, продолжение рассмотрения этого дела назначено на 25 июля, а предыдущее заседание суда проходило 22 июля с утра до позднего вечера.
Защита отмечает, что Р.КИРЕЕВ преднамеренно создает условия, при которых защита лишается возможности продолжить процедуру ознакомления с материалами уголовного дела и на основании этого должным образом подготовиться к следующему заседанию.
"Назначив заседание на 25 июля, судья препятствует нам ознакомиться с материалами дела. Нет физической возможности подготовиться к защите. Такие назначения рассмотрения дела через трое суток, на утро следующего рабочего дня, свидетельствуют о попытке любым способом помешать защите осуществлять свои прямые обязанности по защите Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, защита не может ни подготовиться, ни ознакомиться с материалами дела", - заявил А.ПЛАХОТНЮК.
В то же время адвокат подчеркнул, что защита со своей стороны будет прилагать максимум усилий для восстановления нарушенных прав. "Но, к сожалению, сегодня имеем то, что имеем. Рассмотрение назначено на 25 июля. Времени нет и его просто не дают. В прошлый понедельник, когда мы были допущены к участию в деле, мы просили предоставить время для ознакомления с материалами дела. Мы просили два месяца и обосновали, почему нам нужно столько времени - физические возможности, объем материалов, но нам предоставили всего три дня", - объяснил защитник Ю.ТИМОШЕНКО.
А.ПЛАХОТНЮК также дважды обращался в суд с просьбой при назначении следующих заседаний по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО учитывать его занятость на других процессах, однако суд проигнорировал его сообщение о том, что именно 25 июля он должен защищать также в Печерском райсуде еще одного своего подзащитного на другом судебном процессе.