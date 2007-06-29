Советник Ющенко: ни один европеец не понимает уникальную украинскую душу

Экс-президент Польши Александр КВАСЬНЕВСКИЙ считает вполне реальной перспективу вступления Украины в Европейский Союз в 2020 году, в соответствии с положениями разработанной YES стратегией «Повестка дня 2020».

Об этом А.КВАСЬНЕВСКИЙ заявил накануне в ходе церемонии открытия 4-го ежегодного саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES), сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Виктора ПИНЧУКА.

"Нельзя сказать, насколько Украина сегодня готова к такому вступлению (в ЕС - УНИАН), это - процесс, он требует времени и усилий. Его течению, конечно, не помогает политический кризис в Украине, не помогают особенности европейской политики расширения. Нужна работа со стороны Украины, нужна работа со стороны Европейского Союза, - отметил экс-президент Польши, - но подчеркну - перспектива для Украины вступить в ЕС в 2020 году вполне реальна. Но каждый из нас и каждый человек в Украине должен приложить к этому усилия".

Экс-канцлер Герхард ШРЕДЕР, который также принимает участие в нынешнем саммите YES, отметил, что "демократическое развитие и территориальная целостность Украины в интересах Европы, а также в интересах России, потому что Россия, более чем любая другая страна в Европе, связана с Украиной историей, культурой и языком". Он особо отметил, что Германия и ЕС поддерживают Украину в ее политических, экономических реформах - в первую очередь, тех, которые направлены на развитие демократии в стране в реформировании системы государственной власти. Говоря о роли саммита YES, Г.ШРЕДЕР заявил, что "эта конференция подчеркивает важность Украины и ее народа для мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте и во всем мире".

Советник Президента Украины Владимир ГОРБУЛИН также подчеркнул важность неформальных институтов, таких как YES, для внешней политики Украины. "Возможность на таких неформальных встречах обменяться мыслями, понять, где находится сегодня Украина, возможность обсудить ее внутренние проблемы на таком интересном внешнеполитическом пространстве дает возможность увидеть себя - может, даже не в зеркале, а значительно глубже, в трехмерном пространстве. Если посмотреть в наше не такое далекое прошлое, то мы увидим, что большинство наших крупнейших свершений происходили тогда, когда мы перед формальными встречами искали и находили решения для Украины во всех международных проектах", - сказал В.ГОРБУЛИН. Он выразил надежду, что саммит в какой-то степени поможет в разрешении политического кризиса в Украине.

"Это будет сложно, поскольку ни один из европейских политиков не может понять нашу уникальную украинскую душу. Это шутка, а если серьезно - оценка нашего поведения может помочь выйти из кризиса", - отметил советник Президента Украины .

По словам основателя и члена правления YES Виктора ПИНЧУКА, саммит является эффективным инструментом для обмена опытом и получения помощи для Украины в модернизации и в процессе интеграции в ЕС. Он подчеркнул, что Украине необходимо учиться духу компромисса, который есть в Европе. "У ЕС будет Конституция - он нашел компромисс, у Украины есть Конституция, и она найдет компромисс", - отметил В.ПИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Киеве прошло торжественное открытие Четвертой Ялтинской ежегодной встречи (Ялтинская Европейская стратегия). Главная тема встречи - евроинтеграция Украины.

29 и 30 июня саммит продолжит работу в Ялте.

Ялтинская Европейская стратегия (YES) - это международная сеть, созданная в 2004 году с целью содействия развитию справедливой, свободной и процветающей Украины, налаживания отношений с миром и поддержки членства Украины в Европейском Союзе.