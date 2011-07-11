Тимошенко пригрозила судье найти возможность «поставить суд на место»

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв до 15.00 в заседании суда по рассмотрению дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья принял в связи с заявлением Ю.ТИМОШЕНКО о расторжении контракта с защитником Николаем ТИТАРЕНКО и просьбой предоставить ей три дня для поиска нового защитника.

Перед этим сторона обвинения напомнила, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет еще одного защитника – Сергея ВЛАСЕНКО – и попросила сообщить причины его отсутствия.

Со своей стороны, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что С.ВЛАСЕНКО проводит работу с международными аудиторскими компаниями, которые готовят доказательства, необходимые для защиты. «Все эти доказательства будут предоставлены не только этому суду, но и Европейскому суду по правам человека», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что если суд не удовлетворит этого ее ходатайства, то ее команда «будет находить возможности ставить суд на место».

При этом она добавила, что если суд и в дальнейшем будет продолжать этот фарс, то лучше «сразу произнести приговор и не мучить никого».