У Могилева говорят, что Ландик сидит в Краснодарском СИЗО

В соответствии со ст. 453 Уголовно-процессуального кодекса Украины готовятся материалы в Генеральную прокуратуру Украины с целью экстрадиции задержанного в Краснодаре депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА в Украину.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как известно, 4 июля около 2.40 в луганском ресторане «Баккара» Р.ЛАНДИК, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно нанес 20-летней девушке телесные повреждения.

По этому факту прокуратурой Луганской области в отношении Р.ЛАНДИКА было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.

По результатам расследования и собранным доказательствам следователь вынес постановление о привлечении Р.ЛАНДИКА к ответственности в качестве обвиняемого в совершении преступления.

В связи с отсутствием Р.ЛАНДИКА по месту жительства 9 июля он был объявлен в розыск. В этот же день суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд под стражей для избрания меры пресечения.

Принятыми мерами МВД Украины совместно с коллегами из Российской Федерации Р.ЛАНДИК был задержан в Краснодаре (РФ), где прокуратурой Западного округа города Краснодара он помещен в следственный изолятор.

Как сообщал УНИАН, ранее источник в МВД рассказал изданию «Коммерсантъ-Украина», что Ландика задержали по "горячим следам". "Его не успели объявить в международный розыск, потому у российских коллег не было на него ориентировок. Мы не обращались за помощью к МВД России и не планировали добиваться официальной процедуры экстрадиции. Чтобы сэкономить время расследования, мы перевезли его как обычного гражданина, который пересекает границу", - прибавил источник.