К Печерскому суду пригнали микроавтобус «Взрывоопасно»

Возле Печерского районного суда Киева собираются сторонники и противники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг сторонников лидера «Батьківщини» начнется в 10.00, однако противники Ю.ТИМОШЕНКО уже на всю мощность включили динамики, из которых раздаются песни патетической направленности.

Сторонники и противники Ю.ТИМОШЕНКО находятся на Крещатике по разные стороны суда, разделенные металлическим ограждением.

Для облегчения прохода и пребывания журналистов столичный главк милиции направил в Печерский райсуд пресс-офицера и психолога.

На улице Богдана Хмельницкого находятся 5 автобусов со стражами порядка, а во внутреннем дворе Печерского райсуда – несколько специальных микроавтобусов, на одном из которых имеется надпись «Взрывоопасно».

Вход во двор суда перекрыт металлическим ограждением, возле которого находятся 4 работника милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском районном суде Киева состоится рассмотрение уголовных дел экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.