Кириленко надеется, что избиратели пережили разочарование

Лидер политической партии “Народный Союз “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что количество украинцев, разочаровавшихся в “помаранчевых силах”, уменьшается.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил вечером 26 июня во время дебатов в Европейском парламенте.

“Мне кажется, что доминирующей тенденцией является возвращение из состояния разочарования”, - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что многие украинцы были разочарованы “помаранчевыми” силами, после того, как они начали больше спорить между собой, чем заниматься решением стратегических вопросов.

По мнению лидера НСНУ, такие споры привели к утрате демократическими силами позиций уже в середине 2005 года и победе Партии регионов на выборах в марте 2006 года.

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что Президент Виктор ЮЩЕНКО дал возможность лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ сформировать правительство, однако, “к сожалению, основной задачей правительства стала борьба за власть, а не проведение реформ, а также попытки вопреки Конституции получить дополнительные полномочия”. Лидер НСНУ отметил, что такое поведение Парте регионов и ее лидера вызывало соответствующую реакцию со стороны Президента Украины и демократических сил, которые защитили Конституцию.

“Единство демократических сил в отстаивании Конституции дало надежду избирателям”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, лидер НСНУ находится с двухдневной поездкой в Брюсселе, где у него запланированы ряд встреч с представителями Европарламента и Еврокомиссии. Сегодня, в частности, В.КИРИЛЕНКО планирует встретиться с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ, вице-президентом Европарламента Мареком СИВЕЦЕМ, руководителем делегации Европарламента по связям с Украиной Адрианом СЕВЕРИНОМ.