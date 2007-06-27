Ющенко примет участие в торжественном заседании по случаю Дня Конституции

16-00 - В Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в торжественном заседании по случаю одиннадцатой годовщины Дня Конституции. Запланировано, что во время торжеств Глава государства выступит с короткой речью, вручит государственные награды по случаю праздника (ул. Владимирская, 50). Первый национальный телеканал будет транслировать торжества в Национальной опере в прямом эфире. Также НТКУ обеспечивает раздачу прямого сигнала всем заинтересованным телекомпаниям.