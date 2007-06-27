Регионалы позволили морозовцам трудиться на кухне - для души

Регионал Александр Стоян, комментируя информацию, которая появилась в интернет-СМИ относительно того, что некоторые парламентарии сейчас пишут новую редакцию Конституции Украины так сказать в домашних условиях, «на кухне, на колене», отметил: "Писать Конституцию новую в домашних условиях - это не любительское занятие. Нужно знать законы, все текущие статьи. Потому ни одному депутату невмоготу написать новую Конституцию. Разве что можно внести некоторые изменения".

"Если же это занятие сугубо для души, такие себе «домашние упражнения» - то пусть люди что-то делают, - приводит слова нардепа сайт Партии регионов. - Наша Конституция выстрадана, и я присутствовал в ту памятную ночь в Раде, и досадно, что кое-кто сейчас пользуется не законом, а «духом Конституции». А там где дух - может быть и плохой душок.

Мы видим, как нарушается основной закон, когда меняются прокуроры, освобождаются судьи и все такое... "