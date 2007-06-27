Регионалы позволили морозовцам трудиться на кухне - для души
09:16, 27 июня 2007Политика
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Домашние упражнения - полезное хобби
|Александр Стоян
"Если же это занятие сугубо для души, такие себе «домашние упражнения» - то пусть люди что-то делают, - приводит слова нардепа сайт Партии регионов. - Наша Конституция выстрадана, и я присутствовал в ту памятную ночь в Раде, и досадно, что кое-кто сейчас пользуется не законом, а «духом Конституции». А там где дух - может быть и плохой душок.
Мы видим, как нарушается основной закон, когда меняются прокуроры, освобождаются судьи и все такое... "
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