Ключковский: Мороз рассказал очередной неудачный анекдот

“Это - очередная скандальная авантюра со стороны главы Верховной Рады пятого созыва. Этот как плохой анекдот, не иначе. Говорить всерьез о внесении изменений в Конституцию, когда парламент недееспособный, – смешно”, - так член Президиума партии “Наша Украина” Юрий Ключковский прокомментировал инициативу экс-спикера Мороза вынести на сегодняшнее “заседание” Верховной Рады проект изменений к Конституции. Об этом сообщает пресс-служба партии

“Верховная Рада неполномочна, ведь согласно решению Конституционного Суда нельзя проводить заседание парламента, когда в его составе менее 300 депутатов”, - подчеркнул Ключковский. Он не исключает, что завтра “антикризовики” всеми средствами будут стараться собрать в зале 300 депутатов, чтобы подтвердить, что Верховная Рада дееспособна.

“Парламент не имеет права рассматривать законопроекты о внесении изменений в Конституцию без заключения КС”, - заметил народный депутат. Он коротко очертил процедуру внесения изменений в Основной закон: “Сначала проект изменений должен получить заключение КС. Потом его принимают в первом чтении простым большинством, а на следующей сессии– конституционным. Таким образом для окончательного принятия изменений в Конституцию нужно две сессии Верховной Рады”.

Ключковский подчеркнул, что Мороз полностью нарушает процедуру: “Так он хочет максимально возмутить общество”.

“Стремясь сузить полномочия Президента, экс-спикер продолжает политику узурпации власти, о которой говорил глава государства в своем указе о роспуске Верховной Рады. Узурпацию власти породило слияние исполнительной власти (правительства) с законодательной властью (парламентом). Единственным противовесом тогда становится Президент. Если у главы государства забрать его полномочия, то этот единственный противовес исчезнет, что приведет к прямому диктату со стороны исполнительной власти”, - убежден народный депутат.

На вопрос, удастся ли Морозу провести изменения в Конституцию, Юрий Ключковский ответил: “Я физически не вижу таких возможностей. Это полный маразм”.