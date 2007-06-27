Луценко сказал, когда растворит ”Самооборону” в Нашей Украине

Президент Виктор Ющенко поддерживает идею создания в будущем парламенте единой партии на основе блока демократических сил.

Об этом он сказал журналистам в Стамбуле, сообщает пресс-служба президента

Ющенко отметил, что несколько дней назад к нему в официальном порядке поступила инициатива от партии "Наша Украина" и блока "Народная самооборона" об их готовности в сентябре "ставить вопрос об объединении в одну политическую силу с единым уставом".

При этом глава государства подчеркнул, что к этой инициативе приглашаются все политсилы-партнеры:

"Сейчас этот вопрос набирает наибольшего внимания со стороны тех политиков, которые бы хотели разделить такое политическое видение. Я являюсь сторонником такого сценария".

По словам Ющенко, именно сейчас демократические силы в Украине должны "не распыляться".

"Я приглашаю все политические силы внимательно отнестись к этому предложению. Есть семь-десять дней, чтобы принять это решение и на его базе уже сформулировать ключевую позицию по предвыборному блоку", – сказал он.

"Мне очень хотелось бы, чтобы логика "единый блок сегодня – единая партия завтра" как сценарий была поддержана максимальным количеством сил демократического направления", - заявил президент.

При этом он отметил, что БЮТ будет идти на парламентские выборы отдельно, и на это есть важные аргументы.

"Абсолютно сознательно, с большим доверием было принято решение, что целесообразнее предвыборную кампанию строить именно на принципе блоков от демократического лагеря", – подчеркнул Ющенко.

Украинская правда