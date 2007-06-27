Ющенко с Ахметовым ведут ”двойную игру”?

Переизбрание Верховной Рады будет иметь смысл только после устранения всех юридических причин, которые привели к нынешнему политическому конфликту.

Это подчеркивает Партия вольных демократов в своем заявлении, переданном УНИАН.

Как отмечает пресс-служба партии, в первую очередь, это касается внесения необходимых изменений в Конституцию и избирательное законодательство.

Кроме того, по мнению партийцев, «перед парламентскими выборами нужно перезагрузить всю политическую, властную и судебную системы». При этом вольные демократы обращают внимание на проблемы, которые продолжаются вокруг Конституционного суда Украины, ЦИК и тому подобное.

«Потому если кому-то и хочется срочно переизбрать Раду, так перед этим необходимо снять все факторы, которые приводят к кризису. И, наконец: если мы говорим о кризисе власти, то целесообразно было бы провести перевыборы во все институты власти – начиная с Президента и заканчивая местными советами», - отмечается в заявлении партии.

Также в документе вольные демократы анализируют будущий политический расклад, в частности, отмечая: «Для команды Виктора ЮЩЕНКО в настоящее время очень важно, чтобы ни ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧ не заняли после выборов премьерский пост. Согласно замыслу стратегов с Банковой, после выборов ТИМОШЕНКО должна остаться лидером лево-маргинальной оппозиции, а ЯНУКОВИЧ превратиться в рядового партийного функционера».

В этом контексте вольные демократы выражают убеждение в наличии “двойной игры” двух “ключевых политических игроков” - Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и одного из руководителей Партии регионов Рината АХМЕТОВА. В этой связи Партия вольных демократов в своем заявлении прогнозирует “перебирание” в будущем Р.АХМЕТОВЫМ "контрольного пакета акций в Партии регионов”, создание в новоизбранном парламенте большинства между «Нашей Украиной» и ПР и переизбрание В.ЮЩЕНКО Президентом Украины в 2009 году.