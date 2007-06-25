Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

На досрочных выборах попасть в Верховную Раду могут Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, блок “Наша Украина”, Коммунистическая партия Украины и “Народная самооборона”

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса “Политическая ситуация и социально-политические настроения населения Украины: июнь 2007 р.”, проведенного Украинским институтом социальных исследований и центром “Социальный мониторинг”.

По данным опроса, если бы выборы состоялись в июне этого года, то преодолеть трехпроцентный избирательный барьер могли бы Партия регионов, за поддержку которой высказались 27,4% опрошенных, Блок Юлии Тимошенко - 16,4%, блок “Наша Украина” - 9,2%, Коммунистическая партия Украины - 5,8% и “Народная самооборона” - 5,2%.

Не преодолевает проходной барьер Социалистическая партия Украины - 2,7%, хотя социологи считают, что возможны “сюрпризы” образца 2002 года.

Кроме того, за “Оппозиционный блок “Не так!” готовы проголосовать 0,9%, за Народный блок Литвина/Народную партию - 0,8%, за Партию промышленников и предпринимателей Украины - 0,8%, за партию “Вече” - 0,7%, за Народный рух Украины - 0,7%, за Блок Наталии Витренко – 0,6%, за Гражданский блок “ПОРА-ПРП” - 0,6%, за Народно-демократическую партию - 0,4%, за Партию зеленых Украины –0,5%, за Украинский народный блок Костенко-Плюща/УНП - 0,2%.

Лидером электоральных симпатий на Западе страны сейчас можно считать БЮТ, за который высказались 31% респондентов. Партия регионов является лидером на Востоке (45%), Юге (46%) страны, а также в АРК Крым (41%).

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных - 76% - собирается прийти на избирательные участки: 44% обязательно будут принимать участие в голосовании, 32% скорее будут принимать участь,11% - скорее не будут принимать участие, 8% - не будут принимать участие.

Опрос проводился 16-23 июня во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве, всего был опрошен 1981 респондент, погрешность составляет 1,31-2,18%.