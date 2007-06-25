Кириленко едет в Брюссель

26-27 июня лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко осуществит визит в ряд европейских институций – Европарламент, Еврокомиссию и Комитет регионов. Об этом сообщает сайт razom. В программе визита – встреча с лидером Европейской народной партии, которая является политическим партнером “Нашей Украины” в Европе.

Кириленко, в частности, встретится с Президентом Европейского парламента Гансом-Гертом Поттерингом и Вице-президентом Европейской Комиссии Франко Фраттини.

Встретится лидер “Нашей Украины” и с Членами Еврокомиссии Яном Фигелем, Владимиром Шпидла и Леонардом Орбаном. На встречах с еврокомиссарами будут обсуждаться социальные вопросы, а также вопросы языков, образования, занятости и культуры в Украине.

Состоится встреча Вячеслава Кириленко с Председателем Комитета по иностранным делам Европейского парламента Яцеком Сариуш-Вольским, а также - с руководителем кабинета Президента Комитета регионов Джорди Гаррисоном.

Отдельным пунктом визита Кириленко в Брюссель стоит встреча с руководителем Европейской народной партии Вилфредом Мартенсом. Как известно, партия “Наша Украина” имеет статус наблюдателя в ЕНП.