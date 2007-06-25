В Украине появится памятник российской «самодержавной морде»?

Ни один российский царь не заслуживает того, чтобы ему сооружали или оставляли памятники в независимой Украине.

Об этом заявил заместитель председателя Народного Руха Украины, депутат Верховной Рады V созыва Лесь ТАНЮК и предложил инициаторам установления в центре Одессы на месте памятника морякам- потёмкинцам монумента Екатерине II «поставить в центре Одессы рядом с Екатериной ІІ памятники Сталину и Гитлеру».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Л.ТАНЮКА, депутат спросил: «Почему бы тогда не поставить рядом с памятником Екатерине II, памятник Сталину и Гитлеру как оголтелым палачам и притеснителям украинского народа?».

«Ни один российский царь не заслуживает того, чтобы ему сооружали или оставляли памятники в независимой Украине. Ставить памятник Екатерине – это все равно что ставить памятник российскому самодержавию, российской «самодержавной морде», - сказал Л.ТАНЮК.

В этом контексте он отметил, что «можно понять людей, которые иначе оценивают памятник «потёмкинцам», чем оценивала его советская власть, но он сделан талантливо, имеет определенный смысл романтической завязки».

Он отмечает, что «в отличие от потёмкинцев, абсолютное большинство которых было украинцами, которые восстали против российского царизма, Екатерина II проводила политику, направленную на окончательную ликвидацию автономии Украины».

Л.ТАНЮК напоминает, что «о «заслугах» Екатерины II перед украинским народом свидетельствуют некоторые такие факты: в 1764 было отменено гетманство, в 1765 расформированы казацкие полки на Слобожанщине, в 1775 окончательно ликвидирована Запорожская Сечь, в 1782 в Гетьманщине ликвидирована полковая и сотенная администрация и введено деление на 3 наместничества, в 1783 расформированы казацкие полки на Левобережье и юридически введено крепостное право».

«Диктатор Сталин «мордовал» Украину репрессиями, холокостами и голодоморами, осуществил глобальное наступление на украинскую интеллигенцию, умело внедрил курс на коллективизацию и ликвидацию кулачества как класса», - напоминает Л.ТАНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полпервого ночи более полусотни моложчиков организовано напали на полтора десятка казаков Черноморского казацкого общества, которые несли стражу возле памятника „Потёмкинцам - потомки” в центре Одессы, завязали драку и разгромили палатку, где в течение недели велся сбор подписей одесситов против демонтажа памятника военным морякам и установление на его месте монумента российской императрице Екатерине II. В дальнейшем прибывшая на место инцидента милиция, совместно с нападающими, оттеснила казаков от монумента, куда был направлен 60-тонный подъемный кран и другая техника для демонтажа скульптуры. По состоянию на 9 утра понедельника большая часть памятника была демонтирована.