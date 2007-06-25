Тимошенко назначила руководителя избирательного штаба БЮТ

Избирательный штаб БЮТ возглавили Александр ТУРЧИНОВ и Иосиф ВИНСКИЙ.

Об этом сообщил И.ВИНСКИЙ в интервью газете “Україна молода” (№112 от 24 июня).

"Безусловно, избирательные штабы сформированы по всей вертикали вплоть до избирательных участков. Все готово по всей Украине. Сейчас мы окончательно отшлифовываем некоторые вещи с точки зрения более корректной, более продуктивной организации работы. Процесс организационный - он бесконечен. Меняются люди, подтягиваются новые - более сильные, более авторитетные”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, руководителем штаба БЮТ избран заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр ТУРЧИНОВ, а его заместителем – И.ВИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что БЮТ сформировал предвыборную структуру еще в апреле, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал первый указ о роспуске Верховной Рады. “Мы проводили съезды, выдвигали кандидатов, у нас сформирована вся пирамида”, - сказал он.

И.ВИНСКИЙ также считает безосновательными возможные обвинения оппонентов в адрес А.ТУРЧИНОВА в применении им административного ресурса во время выборов как заместителя секретаря СНБО. “Нет запрета возглавлять штаб никому. Это общественная работа, она не является коммерческой. Он же (А.ТУРЧИНОВ - УНИАН) возглавляет штаб в свободное от основной работы время. Пусть скажут где, в каком месте, как через СНБО можно задействовать административный ресурс”, – отметил заместитель председателя партии “Батькивщина”.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что БЮТ не планирует корректировать свою избирательную программу. “Мы не считаем, что есть какие-то новые обстоятельства, которые требуют кардинальным образом менять наши программные вещи”, - отметил он.

Заместитель председателя “Батькитвщины” заявил, что главной целью избирательной кампании БЮТ является опережение Партии регионов. “Цель абсолютно прозрачная и понятная - быть первыми. Мы хотим, чтобы Партия регионов была отстранена от власти. Это наша четкая цель”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что “Наша Украина” в этот раз будет политическим партнером БЮТ, а не конкурентом. “Нас интересует только общая сумма процентов, которую мы наберем вместе с ними. И каждый успех «Нашей Украины» нас никоим образом не огорчает. Мы не будем вести борьбу на этом фланге. Блок Тимошенко будет показывать свои преимущества и эффективность, то есть наша кампания будет построена на позитиве. Мы не имеем целью конкуренции с будущими партнерами”, - сказал заместитель председателя “Батькивщины”.

И.ВИНСКИЙ также прогнозирует, что во время создания будущей парламентской коалиции не возникнет проблемы с кадровым распределением. “У нас принципы распределения определены: 50 на 50 каждой силе. Я думаю, что нам хватит корректности и понимания, чтобы все это довести до конца”, - сказал он.