Ющенко прибыл в Стамбул

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Турцию с двухдневным визитом, где примет участие в работе Юбилейного саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), который состоится в г. Стамбуле.

Саммит ОЧЭС будет посвящен 15-летию создания этой организации.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, по результатам саммита главы государств и правительств стран - участниц ОЧЭС должны принять совместную декларацию. Также в рамках саммита министрами иностранных дел государств - участников ОЧЭС планируются к подписанию меморандумы о взаимопонимании относительно развития морских магистралей региона ОЧЭС и о скоординированном развитии кольцевой магистрали вокруг Черного моря.

Программой рабочего визита Президента запланировано проведение ряда двусторонних встреч с президентами Болгарии, Румынии, Сербии, Турции, Молдовы, а также Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ.

26 июня В.ЮЩЕНКО выступит с речью на открытии конференции «Восток встречает Запад: новые границы энергетической безопасности». Основное внимание он собирается уделить позиции Украины в актуальных проблемах энергетической сферы. Также Президент предложит пути их решения и изложит преимущества украинского маршрута транспортировки нефти в Европу с использованием трубопровода “Одесса-Броды”.

Главу Украинского государства во время поездки в Турецкую Республику сопровождает заместитель руководителя Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, во время работы саммита будут подведены итоги 15-летнего развития ОЧЭС и намечены задачи на будущее с учетом вызовов, которые встают перед организацией сегодня.

В рамках саммита состоится специальное заседание Совета министров иностранных дел, на котором, в частности, будет согласован итоговый документ саммита – Декларация, которая будет подписана главами государств и правительств.

В ОЧЕС сегодня входит 12 стран-членов: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина. Странами-наблюдателями в ОЧЭС является Австрия, Беларусь, Хорватия, Чехия, Египет, Франция, Германия, Италия, Польша, Словакия, США.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ сообщил, что Украина будет председательствовать в Организации Черноморского европейского сотрудничества с 1 ноября 2007 года.