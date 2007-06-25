Томенко зацепила реклама Ющенко?

Для осуществления контроля за политической рекламой заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО предлагает создать при Центральные избирательной комиссии Общественный совет по вопросам средств массовой информации.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Он считает, что необходимо остановить дискредитацию социальной рекламы в Украине. Одной из форм контроля за соблюдением законодательства в этой сфере может быть создание при ЦИК Общественного совета по вопросам СМИ, в состав которого бы вошли представители Нацсовета, медиа-среды и эксперты.

По словам Н.ТОМЕНКО, сегодня сложилась ситуация, когда Центральная избирательная комиссия не работает, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в вопросе рекламы решил проявить свои политические симпатии, что привело к созданию внеправовых оснований ведения избирательной кампании.

«Когда фактической политической рекламе от имени Президента Нацсовет дал определение социальной рекламы (хотя ст.12 действующего закона о рекламе предусматривает, что «социальная реклама не должна содержать ссылок на рекламодателя, на объекты права интеллектуальной собственности, которые принадлежат рекламодателю социальной рекламы»), то было понятно, что создается опасный прецедент, которым воспользуются и оппоненты пропрезидентских сил», - считает Н.ТОМЕНКО.

Это, собственно, и произошло сейчас – с сегодняшнего дня в радиокомпаниях под рубрикой «социальная реклама» началась прямая политическая реклама за Партию регионов и жесткая антиреклама против их оппонентов. «В этой ситуации мелкое нарушение Закона привело к созданию неправовой ситуации в ведении избирательной агитации, которая, кстати, по закону, официально еще не началась», - отметил Н.ТОМЕНКО. Он обратил внимание на то, что в соответствии с законом партия (блок), кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию с момента принятия Центральной избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты от этой партии (блока).

По мнению Н.ТОМЕНКО, в этой ситуации важно, чтобы и Нацсовет, и ЦИК начали работать и вернули всех субъектов будущей избирательной кампании в правовое поле.

«Никто не запрещает сегодня размещать в СМИ политическую рекламу, ее оплачивать, формализировать ее как рекламу политической силы. Но не нужно превращать политическую борьбу в нивелирование социальной рекламы, которая предусматривает продвижение важных для общества идей и ценностей», - считает Н.ТОМЕНКО.