Азаров уже говорил с Януковичем о возможности отставки Кабмина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что прогнозы и заявление о возможной отставке правительства делаются с целью ослабления его работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в программе Tkachenko.ua на канале «1+1».

«Дело в том, что есть определенные технологии, которыми хотят создать неуверенность у правительства, у премьер-министра. Есть технологии хорошо известные, Поэтому я спокойно на это смотрю», - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ сообщил, что разговаривал с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по поводу возможности отставки Кабинета министров.

На вопрос, чем закончился этот разговор, Н.АЗАРОВ сказал: «Известно чем. Я работаю».