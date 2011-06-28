Азаров уже говорил с Януковичем о возможности отставки Кабмина
11:38, 28 июня 2011Политика
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Чем закончился разговор
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что прогнозы и заявление о возможной отставке правительства делаются с целью ослабления его работы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в программе Tkachenko.ua на канале «1+1».
«Дело в том, что есть определенные технологии, которыми хотят создать неуверенность у правительства, у премьер-министра. Есть технологии хорошо известные, Поэтому я спокойно на это смотрю», - сказал премьер-министр.
Н.АЗАРОВ сообщил, что разговаривал с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по поводу возможности отставки Кабинета министров.
На вопрос, чем закончился этот разговор, Н.АЗАРОВ сказал: «Известно чем. Я работаю».
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