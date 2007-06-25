Аль-Каида готовила теракты на саммите ОЧЭС в Стамбуле

В Стамбуле накануне предстоящего в понедельник саммита Организации черноморско-экономического сотрудничества (ОЧЭС) задержаны пять активистов турецкой ячейки международной террористической сети "Аль-Каида".

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщает газета "Сабах".

Издание, ссылаясь на источники в турецких правоохранительных органах, отмечает, что задержанные планировали совершить акции насилия в отношении некоторых лидеров государств ОЧЭС, принимающих участие в Стамбульском саммите. Кто был избран в качестве объекта террористов, не уточняется.

Члены турецкой ячейки "Аль-Каида", как отмечается, доставлены в департамент по борьбе с терроризмом управления безопасности Стамбула. Ведутся допросы задержанных.

В связи с юбилейным саммитом ОЧЭС, которая отмечает 15-летие, в Стамбуле и в районе дворца Чираган, где состоится встреча в верхах, приняты усиленные меры безопасности.

Боевики "Аль-Каиды" в ноябре 2003 года совершили в Стамбуле серию терактов у генерального консульства Великобритании, филиала лондонского банка HSBC и синагоги, когда погиб 61 человек и более 600 получили ранения. Теракты были проведены по приказу главы международной террористической сети Усамы бен ЛАДЕНА.