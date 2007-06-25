Мельниченко готов обнародовать пленки о Ющенко и Януковиче

Экс-майор госохраны Николай Мельниченко готов обнародовать эпизоды записей, где фигурируют нынешний президент Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, показанном в воскресенье.

"И Балога есть на записях с Кучмой, и глава Национального банка Ющенко, и премьер-министр Ющенко также есть на записях", - отметил Мельниченко.

"Давайте мы сделаем экспертную комиссию или группу, несколько людей, давайте расшифруем, и сделаем отдельную брошюру или книжку", - предложил он в ответ на просьбу ведущего обнародовать записи.

"Но там, где есть личные отношения или что касается государственных тайн, я не хотел бы, чтобы на этом спекулировали и обсуждали", - прибавил он.

Вместе с тем Мельниченко отметил, что не видит в тех записях "чего-то такого, что бы могло очень сильно компрометировать Виктора Ющенко".

"Если Виктор Андреевич или общество очень захочет, чтобы мы действительно показали лицо, и Виктор Андреевич будет не против, то, пожалуйста, я могу прислушаться к этому", - сказал экс-майор.

"Я думаю, что мы можем сделать это не только с Ющенко, а и с Виктором Федоровичем, и с другими политиками", - также предложил он.

По словам Мельниченко, отбор материала для обнародования должен происходить "коллегиально". "Это должна быть какая-то рабочая группа, чтобы не только 5 канал, а и СТБ, и 1+1, и журналисты других телеканалов, и чтобы был адвокат, который мог бы сказать, что эти данные мы можем обнародовать, а эти - нет. Я готов к этому, давайте сделаем", - отметил он.

Украинская правда