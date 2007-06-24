У Кириленко есть серьезный разговор к однопартийцам

Партии «Наша Украина» при формировании новых списков к внеочередным парламентским выборам удастся отделить политику от бизнеса. Такое убеждение выразил ее лидер Вячеслав КИРИЛЕНКО на пресс-конференции в Тернополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что при формировании списков партия прежде всего будет выходить из критериев регионального представительства.

“Выяснилось, что не все народные депутаты фракции “Наша Украина” в Верховной Раде V-го созыва были готовы к работе в парламенте. К сожалению, не все работали, как парламентарии. До таких людей есть вопрос и у нас, и у избирателей. С ними будет очень серьезный разговор», - отметил лидер партии и выразил мнение, что в ближайшее время «будут приняты соответствующие решения».