Кириленко извинился за Нашу Украину

Во время своего визита в Зарваницу лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко принял участие в молодежном богомолье, сообщает сайт Razom . Его несколько раз в год организуют украинские молодежные организации. Юноши и девушки на несколько дней приезжают в Зарваницу, живут в палатках, общаются, посещают духовные достопримечательности, ходят к чудотворному источнику.

Вместе с лидером “Нашей Украины” Зарваницу посетили народные депутати-“нашеукраинцы” пятого созыва Руслан Князевич и Ольга Герасимьюк, председатель Тернопольской областной организации “Наша Украина” Олег Гуменюк, лидер “Молодежного Союза Наша Украина” Степан Барна, мер Тернополя Роман Заставный, а также глава областной государственной администрации Иван Стойко.

Они побывали на Святой Литургии, которая сегодня происходила в рамках молодежного богомолья. Вел ее декан Тернопольско-Зборивской епархии отец Андрей. На литургию собралось несколько тысяч паломников. После службы они причастились и отправились Крестным ходом к чудотворному источнику.

После литургии, Кириленко взял слово. Он сказал, что в этом месте не хочется говорить никаких речей. “Хочется молча помолиться Богу, попросить друг у друга прощения. Потому и я прошу у вас прощения за некоторые поступки и действия “Нашей Украины”, - отметил лидер “Нашей Украины”.