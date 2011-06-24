Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет фарсом сегодняшний судебный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам перед входом в Печерский райсуд Киева, который начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией.

«Сегодня начинается настоящий фарс, судилище, которое заказано, организовано и обеспечено Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в Украине приватизирована не только прокуратура, но и суды, и поэтому сегодняшний судебный процесс является «персональной расправой» с ней как с главным оппонентом власти.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила людей, которые пришли ее поддержать.

В суд поддержать Ю.ТИМОШЕНКО прибыли ее муж Александр ТИМОШЕНКО, дочка Евгения и зять Шон КАРР.