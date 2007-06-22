ЦИК не смогла закрепить регионы за членами Комиссии

ЦИК сегодня не смогла принять решение о закреплении регионов за членами Комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, «сегодня ЦИК неоднократно возобновляла работу в режиме заседания. При голосовании за изменения, в проект распоряжения, подготовленный восьмью членами Комиссии (от парламентской коалиции – УНИАН), было внесено четыре изменения. Во время голосования по пятому изменению, четверо членов ЦИК (от оппозиции – УНИАН) снова покинули заседание».

М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что рассмотрение вопроса о распределении регионов за членами Комиссии перенесено на понедельник, 25 июня.

В то же время он уточнил, что проект распоряжения с внесенными четырьмя изменениями сегодня был принят за основу.

Как ранее сообщал УНИАН, члены ЦИК от коалиции и от оппозиции сегодня выступили со взаимными обвинениями в политизации деятельности Комиссии и блокировании ее работы.

Заседание ЦИК сегодня неоднократно прерывалось из-за отсутствия кворума – в знак протеста зал заседания покидали заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Анатолий ПИСАРЕНКО, Игорь ЖИДЕНКО и Юлия ШВЕЦ.