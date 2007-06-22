ЦИК открыла и... закрыла заседание
19:55, 22 июня 2007Политика
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Четверо членов Комиссии покинули помещение
Центральная избирательная комиссия около 20 минут назад возобновила свое заседание, но через 10 минут была вынуждена его прекратить за отсутствием кворума.
Как стало известно УНИАН, заседание ЦИК в очередной раз покинули заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Анатолий ПИСАРЕНКО, Игорь ЖИДЕНКО и Юлия ШВЕЦ во время рассмотрения вопроса о закреплении членов ЦИК за регионами Украины.
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