Шаповал полечит членов ЦИК ”зеленкой”

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал высказывает надежду на возобновление работы комиссии.

Об этом он сказал после того, как заседания ЦИК в пятницу покинули четыре ее члена.

Шаповал назвал то, что произошло, "досадным случаем" и пригласил всех членов ЦИКа к себе на совещание для разрешения проблемного вопроса.

Он также высказал ожидание, что стороны найдут консенсус в будущем.

"Я считаю, что это досадный случай, который мы преодолеем. Будем считать, что это небольшая болезнь роста, которая лечится простым лекарством – зеленкой", - отметил Шаповал.

Вместе с тем, на вопрос депутата фракции "Наша Украина" от ПППУ Льва Гнатенко относительно обещанного рассмотрения в среду, 27 июня, вопроса об обнулении списка "Нашей Украины", Шаповал сказал, что "ничего не может обещать и ничего не может рассматривать".

"Вы же видите, что я уже даже не председательствующий сейчас", - отметил он.

Вместе с тем, Шаповал не исключил, что вопрос обнуления списка "Нашей Украины" может быть обсужден на совещании членов ЦИК в понедельник или вторник.

Украинская правда