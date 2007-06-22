Костенко не хочет делить шкуру

Один из лидеров блока «Рух - Украинская правица», лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО предостерегает от преждевременного распределения должностей, «поскольку во многом поражение ”помаранчевых” после 2005 года обусловлено борьбой за кресла».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Рух – Украинская правица”, он заявил в интервью «Газеті по-українськи», комментируя активно нарушаемую представителями "Народной самообороны" тему договоренностей о распределения должностей в рамках мегаблока, что «между мегаблоком и БЮТ еще нет договоренности» о праве на выдвижение премьера политической силой – победителем выборов при формировании парламентской коалиции.

В то же время, по словам Ю.КОСТЕНКО, «это якобы уже зафиксировано в предварительном соглашении между ”Нашей Украиной” и БЮТ».

Лидер УНП считает необходимым подтвердить такие договоренности в рамках мегаблока, поскольку «это позволило бы потом быстрее сформировать правительство и выйти на работу вероятного большинства». В то же время он считает «разрушительным путем называть фамилии» кандидатов на руководящие должности в будущем правительстве и в соглашениях с БЮТ, и в договоренностях в рамках самого мегаблока.

"Я не являюсь сторонником деления шкуры неубитого медведя", - заявил Ю.КОСТЕНКО.