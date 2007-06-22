Члены ЦИК переводят стрелки друг на друга

Члены Центральной избирательной комиссии обвиняют друг друга в политизации деятельности комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, член ЦИК Анатолий ПИСАРЕНКО, назначенный в состав комиссии от оппозиции, заявляет о постоянном давлении на председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА со стороны членов Центризбиркома, назначенных по квоте коалиции.

«Давление оказывается очень сильное – восемью голосами. Все время оказывается давление на председателя ЦИК, доходит до оскорблений», - сказал А.ПИСАРЕНКО.

По его мнению, ситуация провоцируется умышленно для осуществления раскола комиссии и политизации ее деятельности.

По мнению А.ПИСАРЕНКО, именно члены ЦИК от коалиции спровоцировали уход четырех членов комиссии (заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, А.ПИСАРЕНКО, Игорь ЖИДЕНКО и Юлия ШВЕЦ) с сегодняшнего заседания комиссии.

А.ПИСАРЕНКО объяснил поведение своих коллег от коалиции тем, что их политические силы (КПУ и СПУ) выступают против проведения досрочных парламентских выборов.

Ранее член Центризбиркома Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, назначенный от коалиции, обвинил своих коллег, ушедших с заседания комиссии, в блокировании работы ЦИК и нарушении ими присяги.

Он подчеркнул, что члены ЦИК не имеют права покидать заседания. «Во время заседания они могут высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу и высказать свою позицию при голосовании «за», «против» или воздерживаясь при голосовании», - пояснил член ЦИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, ЦИК прервала свое заседание из-за отсутствия кворума при рассмотрении вопроса о закреплении членов комиссии за регионами Украины. Во время рассмотрения этого вопроса заместитель председателя ЦИК Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, А.ПИСАРЕНКО, И.ЖИДЕНКО и Ю.ШВЕЦ в знак протеста покинули заседание.