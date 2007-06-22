Регионалам ролик с Ющенко не понравился

Руководитель юридического департамента Центрального аппарата Партии регионов, народный депутат V созыва Юрий МИРОШНИЧЕНКО расценивает рекламный ролик с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как предвыборную рекламу “Нашей Украины”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, в частности, по словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, “ввиду используемых лозунгов и призывов, есть все основания считать его не официальным телеобращением Президента к народу Украины, а обыкновенной предвыборной рекламой политической силы, почетным председателем которой является В.ЮЩЕНКО».

Кроме того, Ю.МИРОШНИЧЕНКО считает, что рекламный ролик с участием Президента нарушает нормы законодательства о рекламе, о телевидении и радиовещании, авторском праве и смежных правах, а также нормы этики и морали.

В частности, по словам депутата-“регионала”, «в указанном ролике присутствуют фрагменты с изображением государственного флага и герба, что запрещено в соответствии с п. 6 ч. 1 статьи 8 Закона Украины «О рекламе».

Также, согласно п. 8 ч. 1 ст. 8 указанного закона, запрещается вмещать изображение физического лица или использовать его имя без согласия этого лица. В ролике же, кроме Президента, использованы кадры с изображением премьер-министра, председателя Верховной Рады, многих народных депутатов, что также являются нарушением норм Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», заявляет Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, “сейчас моими колегами - народными депутатами готовится депутатское обращение с целью выяснить, было ли соблюдено действующее украинское законодательство, в частности, и в части получения специальных разрешений со стороны лиц, которые фигурируют в указанном ролике».

По мнению Ю.МИРОШНИЧЕНКО, указанная политическая реклама противоречит не только законодательству, “а еще и нормам этики и морали”.

«В действительности мы столкнулись с проявлением политического шулерства, когда под видом официального обращения Президента всей страны происходит банальная попытка повысить рейтинг одной политической силы, которую возглавляет В.ЮЩЕНКО. Это противоречит и деловой этике, и общечеловеческой морали”, - заявил депутат.

В этом контексте Ю.МИРОШНИЧЕНКО напомнил заявление лидера «Нашей Украины» Вячеслава КИРИЛЕНКО, который призвал все политические силы избегать использования грязных технологий во время предвыборной кампании. “Возможно, В.КИРИЛЕНКО таким образом предупреждает нас, что использование грязи - это прерогатива исключительно «Нашей Украины»?”, - отметил “регионал”.

Очевидно, по мнению Ю.МИРОШНИЧЕНКО, “Президента просто «подставили» в этой истории с рекламным роликом. Надеюсь, он сделает выводы из такой неоднозначной ситуации и не будет поддаваться в дальнейшем на подобные провокации со стороны своего окружения».

Как сообщал УНИАН, в Секретариате Президента считают, что социальная реклама является действенным механизмом налаживания коммуникаций между главой государства и гражданами. С этой целью был подготовлен информационный ролик, в котором глава государства дал оценку последним событиям в стране. Сюжет с 21 июня 2007 года демонстрируется в эфире нескольких общенациональных телеканалов.