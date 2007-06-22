В эфир выйдет радиопрограмма «Акценты Президента» (взгляд Ющенко на события недели)

В субботу, 23 июня, в 18.00 в эфир Национальной радиокомпании Украины выйдет еженедельная радиопрограмма «Акценты Президента»: взгляд главы государства на актуальные события недели.

Как сообщает пресс-служба Президента, стержнем программы 5-минутного формата является прямая речь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по наиболее острым и актуальным событиям уходящей недели.