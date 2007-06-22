Мороз просит у Ющенко содействия

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ надеется на содействие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО при принятии изменений в Конституцию Украины.

Как сообщает пресс-служба ВР, А.МОРОЗ направил письмо Президенту Украины в ответ на официальное обращение главы государства к политическим парламентским силам с призывом «взять обязательство отменить неограниченную депутатскую неприкосновенность».

«Поддерживаю необходимость урегулирования вопроса о депутатской неприкосновенности. Надеюсь на Ваше содействие в принятии изменений в Конституцию, внесенных на рассмотрение парламента в установленном порядке (регистрационный №0900). В этом проекте предусмотрена норма, по поводу которой Вы высказываете свое беспокойство», - говорится в письме А.МОРОЗА.