Ющенко: мы ходим по деньгам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за радикальные изменения в экономике страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на презентации своих социальных инициатив в Национальном университете «Острожская академия» в Ривненской области.

Как пообещал Президент, он обеспечит, чтобы и нынешнее, и будущее правительство добросовестно использовали все возможности и ресурсы для того, чтобы в 2008 году увидеть национальный бюджет с новыми подходами к социальной и гуманитарной политике.

Он отметил, что для этого нужно еще многое сделать. „Это не просто средства, которые лежат и готовы к использованию, это средства, которые нужно научиться зарабатывать”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что пока около 50% национальной экономики работает “в тени”. “Почему это так происходит? Потому что мы много еще не сделали для того, чтобы создать климат эффективного бизнеса, начиная от темы моратория на землю...”, - подчеркнул он.

По словам В.ЮЩЕНКО, средства на социальные выплаты найти можно: “Мы ходим по деньгам”. „Но для того чтобы их поднять, мы должны с 2008 года радикально, серьезно изменить основы национальной экономической политики, начиная с политики регулирования”, - отметил он.

Президент сообщил, что осенью на рассмотрение и принятие парламента будет представлена национальная программа стратегии экономического развития страны, которая будет иметь 11 приоритетов.

По его мнению, программа даст ответ на то, как гармонизировать политические отношения вокруг перспектив экономического развития. „Через пересмотр фискальной, земельной (политики), через пересмотр политики приватизации, через пересмотр радикальной политики регуляторной мы должны найти широкий ключ к серьезной детенизации национальной экономики”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив: “На этой основе обеспечить приход нескольких десятков пунктов налогов в местные и центральные бюджеты, и на этой основе обеспечить финансирование тех инициатив, о которых мы сегодня говорим. Я предлагаю конкретные действия, я предлагаю конкретные изменения”.

При этом Президент выразил убеждение, что его команде удастся достичь изменений к лучшему.