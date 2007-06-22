Регионалы советуют Ющенко начать с себя

Комментируя в эфире радио «Эра» слова Президента Украины относительно упразднения депутатской неприкосновенности,уководитель юридического департамента Центрального аппарата Партии регионов, народный депутат Юрий Мирошниченко обратился напрямую к Виктору Ющенко :

«Уважаемый господин Президент! Почему бы Вам самому не стать образцом для народных депутатов и сначала не отказаться от собственной, президентской неприкосновенности? Если Вы и так заботитесь о равенстве всех граждан перед Законом, есть прекрасный способ это продемонстрировать на собственном примере – внесите законопроект об отмене неприкосновенности Президента, а тогда предлагайте делать это всенародно избранным депутатам. Иначе все эти призывы так и останутся политическим шулерством по примеру: себе и друзьям – все, а оппонентам – Закон».

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