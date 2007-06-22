Регионалы советуют Ющенко начать с себя
14:59, 22 июня 2007Политика
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Сами пойдут во вторую очередь
|Юрий Мирошниченко
«Уважаемый господин Президент! Почему бы Вам самому не стать образцом для народных депутатов и сначала не отказаться от собственной, президентской неприкосновенности? Если Вы и так заботитесь о равенстве всех граждан перед Законом, есть прекрасный способ это продемонстрировать на собственном примере – внесите законопроект об отмене неприкосновенности Президента, а тогда предлагайте делать это всенародно избранным депутатам. Иначе все эти призывы так и останутся политическим шулерством по примеру: себе и друзьям – все, а оппонентам – Закон».
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