Ющенко снялся в рекламе

В Секретариате Президента подчеркивают, что социальная реклама – действенный механизм налаживания коммуникаций между главой государства и гражданами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Секретариатом Президента Украины подготовлен информационный ролик, в котором глава государства дал оценку последним событиям в стране», – так заместитель главы Секретариата Виктор БОНДАРЬ прокомментировал появление сюжета, который с 21 июня 2007 года демонстрируется в эфире нескольких общенациональных телеканалов. По его словам, ролик изготовлен на правах социальной рекламы и он отвечает всем требованиям законодательства относительно подобной информационной продукции. В.БОНДАРЬ сообщил, что Секретариат Президента получил соответствующее разъяснение от Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, где была проведена соответствующая экспертиза.

Государственное управление делами направило письмо в адрес нескольких телеканалов, которые согласились бесплатно разместить ролик в своем эфире.

В.БОНДАРЬ отметил, что практика информирования граждан о важных общественно-политических инициативах власти путем размещения информационных роликов является распространенной в мире. «Это действенный механизм налаживания коммуникаций между руководством государства и гражданами, который позволяет людям лучше понимать государственную политику, а власти – стремления народа», – отметил В.БОНДАРЬ.