Кириленко: на первую десятку списка есть минимум 30 претендентов

"Переговоры относительно создания блока с участием “Нашей Украины”, “Десницы” и “Народной самообороны” идут очень непросто, так как мы не привыкли к административно-командным методам работы”, - сказал во время пресс-конференции в Черновцах лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко. Об єтом сообщила пресс-служба партии.

Он напомнил, что “Наша Украина” была инициатором этих переговоров: “Документы о создании блока практически готовы. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы избиратель, который прийдет на участок, увидел не 15-20 списков, а один-два. Мы будем исходить из национальных интересов, а не из меркантильных устремлений отдельных политиков”.

На вопрос о первой десятке списка Кириленко ответил: “На первую десятку в списке есть как минимум тридцать достойных претендентов. Такие люди как Ольга Герасимьюк, Николай Катеринчук, Слава Вакарчук, Лилия Григорович, Виталий Кличко могут украсить любой список. Но окончательную точку в этом вопросе поставит съезд”.

Глава партии пообещал, что в ближайшее время состоится пресс-конференция, на которой будет представлена первая пятерка блока. Отвечая на вопрос о втором, несчастливом для “Нашей Украины” месте (во время предідущих кампаний под номером два шли Стоян и Кинах), Кириленко пошутил, что его не будет: “Если серьезно, я гарантирую, что второе место займет надежный человек, настоящий патриот, который будет исповедовать взгляды и планы Президента”.