Мороз возьмет Мельниченко в список СПУ

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не исключает, что майор Николай МЕЛЬНИЧЕНКО будет включен в избирательный список СПУ в случае проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня журналистам.

При этом А.МОРОЗ отметил, что пока еще этот вопрос не обсуждался. «Мы этот вопрос не рассматривали, но все возможно», - сказал А.МОРОЗ.

Комментируя причины активной деятельности Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в последнее время, А.МОРОЗ отметил, что он (Н.МЕЛЬНИЧЕНКО – УНИАН) приехал в Украину и добивается осуществления тех процедур, которые предусматривают следственные действия (по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе – УНИАН)). Он отметил, что то, что эти действия блокировались в последнее время, не вина Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. «То, что они начали осуществляться, а затем началось сопротивление со стороны Секретариата Президента, то это вопрос к Секретариату Президента, а не к Н.МЕЛЬНИЧЕНКО», - добавил А.МОРОЗ.