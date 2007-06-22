Партия Мороза назначила врагами Ющенко, Луценко и олигархов

Лидер фракции СПУ в Верховной Раде V созыва Иван БОКИЙ обвиняет оппозиционные силы и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в проведении спланированной дискредитационной кампании против Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Эта атака на СПУ является скоординированной», - заявил И.БОКИЙ.

По его словам, в частности, ведется кампания против СПУ со стороны «Народной самообороны» и со стороны Президента Украины против председателя ВР V созыва, лидера СПУ Александра МОРОЗА.

И.БОКИЙ отметил, что «Народная самооборона» под руководством Юрия ЛУЦЕНКО была сформирована специально, чтобы отобрать у СПУ часть электората. «Этого не скрывает и сам ЛУЦЕНКО», - считает он.

Таким образом, отметил И.БОКИЙ, некоторые политические силы надеются, что СПУ не попадет в парламент в случае проведения досрочных выборов. «Но мы не боимся идти на выборы самостоятельно и мы будем в числе призеров», - заверил он.

По словам лидера фракции, в основе проведения дискредитационной кампании против СПУ также лежат и экономические интересы. В частности, сказал он, это связано с тем, что “некоторые олигархи” “делают все, чтобы заграбастать украинские земли”, в то время как СПУ выступает противником массовой распродажи земли.

«К войне против СПУ привлечены и противники политической реформы», - сказал И.БОКИЙ.