Фрадков с Януковичем засучили рукава

В Москве в Доме правительства началось второе заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, во вступительном слове премьер-министр России Михаил ФРАДКОВ отметил, что на заседании будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества во многих отраслях экономики, в частности, в топливно-энергетическом комплексе, атомной энергетике, авиационной и космической промышленностях, в транспортной сфере и авиапромышленном комплексе.

По словам М.ФРАДКОВА, со времени проведения первого заседания были определены новые направления сотрудничества и начата реализация новых совместных проектов, подготовлена программа взаимодействия до 2010 года, которую сегодня планируется подписать.

В свою очередь премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил удовлетворение работой межправительственной комиссии.

«Конечно, у нас есть еще масса вопросов, до которых, как говорится, мы еще не добрались», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, это вопросы авиастроения, работа научно-технических комплексов двух стран - производство наукоемкой продукции, космическая промышленность. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что работа в этих направлениях «еще впереди». При этом он добавил, что одним из самых серьезных вопросов, который необходимо будет рассмотреть в ближайшее время, является сотрудничество в сфере ВПК.

Также волнующим вопросом, по словам В.ЯНУКОВИЧА, является работа на третьих рынках. «Этот вопрос нас волнует, потому что объем внешней торговли на Украине 91% ВПК. Он сегодня имеет тенденцию к снижению. Мы проанализировали ситуацию… Считаем, что этот вопрос очень актуален, и его необходимо в ближайшее время рассмотреть и определиться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ прибыл в Москву с двухдневным визитом для проведения совместно с российским коллегой М.ФРАДКОВЫМ второго заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества межгосударственной украинско-российской комиссии.