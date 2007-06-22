Мороз может доказать, что Ющенко водит машину пьяный?

«Политические заявления Виктора Ющенко всегда представляли научный интерес для психоаналитиков. Вчерашнее обращение к нации оказалось очередным забавным проявлением теории Фрейда в действиях Виктора Андреевича», - утверждается в заявлении Соцпартии, размещенном на сайте СПУ.

Социалисты выражают возмущение вчерашним обращением Президента, в котором, по мнению СПУ, Виктор Ющенко стащил у Александра Мороза идею отмены неприкосновенности. Да еще и перевернул ее, предлагая применить только относительно депутатов ВР, а не ко всем высокопоставленным должностным лицам, как предлагал Мороз.

“Вчера на встрече с председателями областных советов и мэрами городов Председатель Верховной Рады Александр Мороз обнародовал проект изменений к Конституции, где помимо прочего речь идет об отмене иммунитета от криминального преследования для всех высших должностных лиц Украины. Это - практический документ, который позволяет на деле покончить с неприкосновенностью и для депутатов Верховной Рады, и для Президента, и для судейского корпуса. Действительно непорядок, когда, как мы видим, Президент, прикрываясь неприкосновенностью, нарушает Конституцию и законы Украины, провоцирует гражданскую войну, отдает незаконные приказы военным формированиям, является «крышей» для мукачевской группировки, и, в конце концов, водит машину в состоянии алкогольного опьянения – есть множество фото - и видео материалов на эту тему”.

“Конечно, Ющенко поддерживает Александра Александровича и тоже хочет отменить неприкосновенность, заявляют социалисты. - Но только для депутатов. А для Президента Ющенко мечтает неприкосновенность сохранить. Понятно, что перспектива отвечать за сделанное Виктора Андреевича не привлекает”.

"Забавнее всего в последних выступлениях Виктора Андреевича есть то, что он, пользуясь забывчивостью многих избирателей, просто повторяет много лозунгов, которые ему помогли в 2004 году, и которые он же в свое время не смог реализовать. Умиляет лозунг «Наступило время перемен». Такой же лозунг Ющенко использовал на президентских выборах, и где же перемены? На Банковой все тот же кучмизм, но теперь мукачевского разлива”, - подытоживают в заявлении.