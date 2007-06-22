Кириленко примет участие в митинге на Соборной площади в Черновцах

Лидер Народного Союза "Наша Украина" Вячеслав Кириленко будет находиться в г. Черновцы. В программе: 9-30 – встреча с руководителями области и города (Черновицкая ОГА,, ул. Грушевского, 1); 10-30 – пресс-конференция (Украинский Народный Дом, ул. Ломоносова, 2); 11-45 - эксклюзивное интервью для газеты („Молодий Буковинець”) (там же); 12-30 - открытие выставки, посвященной воинам ОУН-УПА (выставочный зал И.Франко); 13-45 - визит в детский дом семейного типа с.Шипинцы, Кицманский район; 15-00 - встреча с коллективом ООО „Машзавод”; 17-00 - встреча с партактивом (Дворец Академический, ул.Шилера,7); 19-00 - митинг (Соборная Площадь); 22-00 - прямой эфир ТВА (ул.Комарова, 13 а) .Телефон : 8 067 536 7124.