Ющенко с Балогой поехали в Ривненскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Ривненскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки - презентация социальных инициатив Президента Украины.

Также глава государства планирует принять участие в торжественном открытии единственной в Украине виртуальной библиотеки Национального университета «Острожская академия», ознакомиться с архитектурно-музейным комплексом Острожской академии и встретиться с председателями областных государственных администраций, студентами и профессорско-преподавательским составом учебного заведения.

Во время поездки Президента сопровождают глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, первый заместитель главы Секретариата Александр ШЛАПАК, заместители главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ и Марина СТАВНИЙЧУК.