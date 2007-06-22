Янукович и Фрадков встретятся в формате ”Ющенко - Путин”

Второе заседание подкомитета по вопросам экономического сотрудничества Межгоскомиссии "Путин-Ющенко", возглавляемого премьер-министрами России и Украины Михаилом Фрадковым и Виктором Януковичем, состоится в пятницу в Москве, сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства РФ.

Участники заседания планируют обсудить практически все вопросы российско-украинского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, атомной энергетике, авиационной и космической промышленности, транспорте и агропромышленном комплексе.

Как сообщила пресс-служба украинского правительства, наиболее важным итогом заседания подкомитета должно стать принятие долгосрочной программы двустороннего экономического сотрудничества.

Кроме того, по результатам работы планируется подписание соглашения об урегулировании торговли отдельными видами металлургической продукции и протокола на текущий год к межправительственному соглашению о производственной кооперации.