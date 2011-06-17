Литвин рассказал, что «страшнее всего для власти»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН положительно оценивает отсутствие на данное время в парламенте законопроекта рабочей группы по изменению избирательного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью телеканалу “Рада” он сказал: “Пока в Верховной Раде законопроекта о выборах нет. Я считаю, что это хорошо, потому что тогда очень трудно было бы принимать те решения, которые очень нужны”. По его словам, “тогда бы каждый смотрел, а как это отразится на его рейтинге”.

“Страшнее всего для власти - это действия власти сквозь призму попыток понравиться, потому что когда ты хочешь всем понравиться, то ты серьезной работы не сделаешь”, - отметил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что должен быть серьезный подход в украинской политике, а “пока еще доминирует истерика и общие рассуждения, а от этого жизни не улучшается”.

Как сообщал УНИАН, 8 июня министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил во время встречи с делегацией Конгресса США, что проект закона о выборах народных депутатов будет доработан с учетом оценок всемирно признанных экспертов в сфере избирательного законодательства.

Министр отметил, что принято решение направить проект закона о выборах народных депутатов на экспертизу не только в Венецианскую комиссию, но и в Международный фонд избирательных систем и в Миссию наблюдения за выборами ОБСЕ.